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أستاذ جامعي بكفر الشيخ يحصل على تصنيف كلاريفيت التابع للأمم المتحدة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 06:09 م
أستاذ جامعي بكفر الشيخ يحصل على تصنيف كلاريفيت التابع للأمم المتحدة الدكتور الدكتور صبري محمد نسيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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حصل الدكتور الدكتور صبري محمد نسيم شاهين، أستاذ كيمياء الأراضى بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، على تصنيف كلاريفيت Clarivate، كأفضل عالم ضمن عدد من العلماء أسهموا في تقديم أبحاث مهمة على مستوى العالم.
 
وتصنيف كلاريفيت Clarivate هو التصنيف الأهم دوليًا لتحديد أهم العلماء على مستوى العالم في تخصصاتهم المختلفة، حيث إنه يتم بناءً على كثرة وجودة الإنتاج البحثي للباحث وعدد مرات الاستشهادات العلمية المرجعية بالأبحاث في أهم المجلات الدولية خلال عقد كامل عشر سنوات.

وجاء حصول شاهين على هذه المرتبة بتصنيف كلاريفيت التابع للأمم المتحدة، لأنه من الباحثين الذين لهم تأثير علمي وبحثي كبير وواسع ينعكس في نشرهم العديد من الأوراق البحثية التي يتم الاستشهاد بها في أعلى 1٪ من حيث عدد مرات الاستشهادات العلمية المرجعية، ومن بين كل علماء العالم، فإن الباحثين الموجودين في هذا التصنيف يمثلون واحد من كل 1000 باحث.

والدكتور صبري محمد نسيم شاهين، أستاذ كيمياء الأراضي بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية من جامعة طنطا فرع كفر الشيخ عام 2005، ثم حصل على مهمات ومنح علمية بحثية تنافسية كانت أهمهم منحة مؤسسة ألكسندر فون هوملبت الألمانية العالمية، وأجرى عديدا من الأبحاث العلمية المتميزة مع أكثر من 25 فريقا بحثيا يضم أشهر العلماء في أفضل الجامعات والمراكز البحثية بالعالم.

ومنحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب حصوله على جائزة الدولة التشجيعية عام 2019، على وسام العلوم والفنون، من الطبقة الأولى، تقديرًا لدوره في المجال العلمي.
وحصل شاهين على العديد من الجوائز العلمية، المرموقة على مستوى جامعة كفر الشيخ، ومصر والعالم العربي، ومنها جائزة الدولة للتفوق في العلوم الزراعية عام 2018، جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب عام 2015، جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية عام 2014، جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية عام 2011، جائزة الجامعة التشجيعية في العلوم البيئية للعام الجامعي 2010.
 
الدكتور الدكتور صبري محمد نسيم شاهين أستاذ كيمياء الأراضى بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ
الدكتور الدكتور صبري محمد نسيم شاهين أستاذ كيمياء الأراضى بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ
 

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