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أستاذ بجامعة كفر الشيخ الفائز بتصنيف كلاريفيت: سعيد بالمركز العالمى بعد عناء 20 سنة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:46 م
أستاذ بجامعة كفر الشيخ الفائز بتصنيف كلاريفيت: سعيد بالمركز العالمى بعد عناء 20 سنة الدكتور الدكتور صبري محمد نسيم شاهين أستاذ كيمياء
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال الدكتور صبرى محمد نسيم شاهين، أستاذ كيمياء الأراضى بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، الحاصل على الأعلى تأثيرا فى قائمة Clarivate العالمية، إنه سعيد بفوزه بهذا المركز العالمى، الذى يحدث للمرة الأولى، بوجود أربعة علماء فقط من مصر فى كل العلوم والتخصصات، بهذا، مؤكداً أنه عمل لمدة أكثر من 20 سنة، للوصول لهذا التصنيف العالمى.

وأكد شاهين لـ"اليوم السابع" إنه يتوجه بالشكر لله، لتحقيقه واحدًا من أهم أهدافه وطموحاته العلمية، مشيراً إلى أن الباحثين الجادين يعملون ليل نهار، لتحقيق تلك الانجازات، وبهذه الإنجازات تحتفى المؤسسات والدول بعلمائها، مثلما فعل الرئيس عبدالفتاح السيسى وكرمه.

وأضاف الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن هذه القائمة العالمية التى تضم أفضل نخبة بين علماء وباحثى العالم، مؤكداً أن اختياره يعود لنشر 155 بحثا فى 41 مجلة من بينهم أقوى وأشهر المجلات الدولية فى مجال العلوم البيئية والزراعية، وعدد الاستشهادات العلمية المرجعية بهذه الأبحاث 8550 مرة فى أبحاث أخرى منشورة فى المجلات الدولية.

وأضاف شاهين أن الإنتاج البحثى الخاص به وعدد الاستشهادات العلمية المرجعية متنامى ومتزايد بشكل كبير خلال العشر سنوات الماضية، مما رشحه ليكون من بين أفضل وأكثر علماء العالم وأعلاهم تأثيرا فى البحث العلمى خلال العقد الأخير 2011-2021، مؤكداً أن هذا التكريم ختام لعدد من الإنجازات الأخرى التى حصل عليها خلال عام 2021، فسبق تصنيفه خبيرا فى مجال علوم التربة الزراعية والبيئة وكان ترتيبه فى المركز الأول على مستوى مصر وأفريقيا والثالث على مستوى أوروبا والتاسع عالميا، وذلك وفقا لمواقع:AD Scientific Index، (2021); Expertscape (2021).

 

 
الدكتور الدكتور صبري محمد نسيم شاهين أستاذ كيمياء الأراضى بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ
الدكتور الدكتور صبري محمد نسيم شاهين أستاذ كيمياء الأراضى بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ

 


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