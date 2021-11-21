990 طالبا وطالبة يترشحون لانتخابات الاتحادات الطلابية 2021-2022 بجامعة حلوان

كتب ــ محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، بيانا بأعداد الطلاب المرشحين للاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022 بإجمالي 990 طالبا وطالبة بمعدل 513 طالب، 477 طالبة.

وشدد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العملية الانتخابية والتشديد على ارتداء الكمامات، وكذلك منع التكدسات الطلابية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن كليات جامعة حلوان شهدت إقبالًا من الطلاب مع بداية انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2021-2022، موضحا أن هذه المشاركة فى العملية الانتخابية لاتحاد الطلاب تضع الطالب على طريق الديمقراطية وتفتح مجال المنافسة الشريفة دون تحيز، وتضع الطلاب فى طريق المشاركة الفعالة في المجتمع.

من جانبه، حث الدكتور حسام رفاعى الطلاب على المشاركة في العملية الانتخابية والتى تهدف إلى إعداد جيل واعٍ لممارسة الحياة الديمقراطية، كما أنها تعد انعكاساً لثقافتهم وإدراكهم لأهمية الأنشطة الطلابية الفعالة، وتجعل الطلاب على قدر كبير من تحمل المسئولية والمشاركة بإيجابية في بناء الوطن.

وجاءت أعداد المرشحين في انتخابات الاتحادات الطلابية كالآتي: كلية الآداب 32 طالبا وطالبة، الحقوق 57 طالبا وطالبة، كلية التجارة وإدارة الأعمال 81 طالبا وطالبة، الخدمة الاجتماعية 83 طالبا وطالبة، كلية العلوم 108 طلاب وطالبات، الحاسبات والذكاء الاصطناعى 37، كلية التمريض 18 طالبا وطالبة، كلية الصيدلة 30 طالبا وطالبة، كلية الطب 35، كلية الهندسة بحلوان 59 طالبا وطالبة، كلية الاقتصاد المنزلى 33 طالبا وطالبة، كلية التكنولوجيا والتعليم 25 طالبا وطالبة، كلية التربية رياضية بنين 54 طالبا، كلية التربية الرياضية بنات 27 طالبة، كلية السياحة والفنادق 17 طالبا وطالبة، التربية الموسيقية 17 طالبا وطالبة، كلية التربية الفنية 52 طالبا وطالبة، الفنون الجميلة 72 طالبا وطالبة، هندسة المطرية 78 طالبا وطالبة، الفنون التطبيقية 31 طالبا وطالبة.

ويتم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد الموافق 21نوفمبر 2021 ، حيث يتم تلقى طلبات الطعون يوم الإثنين 22نوفمبر 2021، كما يتم فحص الطعون يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 ، تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 25نوفمبر 2021، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 28نوفمبر 2021، وتتم انتخابات الإعادة يوم الأثنين الموافق 29 نوفمبر 2021، كما تجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021 ، وتتم اجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، وبهذا تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022 من الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، الدكتور أمام صلاح امام وكيل كلية الحقوق عضو قانونى، الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوًا، الطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج الطالب بكلية التمريض عضوًا .