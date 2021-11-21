26.3 % زيادة التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل من يناير / سبتمبر 2021

كتب مدحت عادل

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة إجمالى الصادرات الى دول حوض النيل بلغت 1117 مليون دولار خلال الفترة من يناير / سبتمبر 2021 مقابل 835 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 33.7% بينما كانت الصادرات 1197 مليون دولار عام 2020 .

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 94.7 % من إجمالى هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول، السودان وبلغت قيمة الصادرات (588 مليون دولار) بنسبه 52.7% من إجمالي التكتل، وكينيا بلغت قيمة الصادرات (284 مليون دولار) بنسبه 25.4 % من إجمالي التكتل، وأثيوبيا بلغت قيمة الصادرات (80 مليون دولار) بنسبه 7.1% من إجمالى التكتل.

أوغندا : بلغت قيمة الصادرات (68 مليون دولار) بنسبه 6.1 % من إجمالى التكتل، وتنزانيا بلغت قيمة الصادرات (37 مليون دولار) بنسبه 3.3 % من إجمالى التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة، لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (154 مليون دولار) بنسبة 13.8 %من اجمالي السلع.

سكر ومصنوعات سكرية بلغت قيمة الصادرات (120 مليون دولار) بنسبة 10.8 % من اجمالي السلع، وملح، كبريت، أتربة، احجار واسمنت بلغت قيمة الصادرات (73 مليون دولار) بنسبة 6.6 % من إجمالي السلع .

وبلغت قيمة إجمالى الواردات من دول حوض النيل 497 مليون دولار خلال الفترة من يناير / سبتمبر 2021 مقابل 442 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 12.4 % بينما كانت الواردات 562 مليون دولار عام 2020 .

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 99.1 % من إجمالى هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول السودان بلغت قيمة الواردات (258 مليون دولار) بنسبــه 51.8 % من إجمالي التكتـل، وكينيا بلغت قيمة الواردات (173 مليون دولار) بنسبه 34.8 % من إجمالى التكتل، والكونغو: بلغت قيمة الواردات (47 مليون دولار) بنسبه 9.4 % من إجمالى التكتل.

أوغندا، بلغت قيمة الواردات (10 مليون دولار) بنسبه 2.0 % من إجمالي التكتل، وأثوبيا، بلغت قيمة الواردات (6 مليون دولار) بنسبه 1.1 % من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة، بن وشاى ومته وبهارات وأقاوية بلغت قيمة الواردات (157 مليون دولا ) بنسبة 31.6% من اجمالي السلع، وحيوانات حية بلغت قيمة الواردات (143 مليون دولار) بنسبة 28.8 % من إجمالي السلع، وحبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية وعلف بلغت قيمة الواردات ( 63 مليون دولار) بنسبة 12.7 % من اجمالي السلع .