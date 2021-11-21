اليوم السابع
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26.3 % زيادة التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل من يناير / سبتمبر 2021

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:00 م
26.3 % زيادة التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل من يناير / سبتمبر 2021 صادرات
كتب مدحت عادل

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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة إجمالى الصادرات الى دول حوض النيل بلغت 1117 مليون دولار خلال الفترة من  يناير / سبتمبر 2021  مقابل 835 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق  بنسبة زيادة  قدرها 33.7% بينما كانت الصادرات 1197 مليون دولار عام 2020 .
 
 وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 94.7 % من إجمالى هذا التكتل.
 
وجاء ترتيب الدول، السودان وبلغت قيمة الصادرات (588 مليون دولار) بنسبه 52.7% من إجمالي التكتل، وكينيا بلغت قيمة الصادرات (284 مليون دولار) بنسبه 25.4 % من إجمالي التكتل، وأثيوبيا بلغت قيمة الصادرات (80 مليون دولار) بنسبه 7.1% من إجمالى التكتل.
 
أوغندا : بلغت قيمة الصادرات (68 مليون دولار) بنسبه 6.1 % من إجمالى التكتل، وتنزانيا بلغت قيمة الصادرات (37 مليون دولار) بنسبه 3.3 % من إجمالى التكتل. 
 
وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة، لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (154 مليون دولار) بنسبة 13.8 %من اجمالي السلع.
 
سكر ومصنوعات سكرية بلغت قيمة الصادرات (120 مليون دولار) بنسبة 10.8 % من اجمالي السلع، وملح، كبريت، أتربة، احجار واسمنت بلغت قيمة الصادرات  (73 مليون دولار) بنسبة 6.6 % من إجمالي السلع .
 
وبلغت قيمة إجمالى الواردات من دول حوض النيل 497 مليون دولار خلال الفترة من   يناير / سبتمبر 2021  مقابل 442 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق  بنسبة زيادة  قدرها 12.4 % بينما كانت الواردات 562  مليون دولار عام 2020 .
 
وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 99.1 % من إجمالى هذا التكتل.
 
وجاء ترتيب الدول السودان بلغت قيمة الواردات (258 مليون دولار) بنسبــه 51.8 % من إجمالي التكتـل، وكينيا بلغت قيمة الواردات  (173  مليون دولار) بنسبه 34.8 % من إجمالى التكتل، والكونغو: بلغت قيمة الواردات (47 مليون دولار) بنسبه 9.4 % من إجمالى التكتل.
 
أوغندا، بلغت قيمة الواردات (10 مليون دولار) بنسبه 2.0 % من إجمالي التكتل، وأثوبيا، بلغت قيمة الواردات (6 مليون دولار) بنسبه 1.1 % من إجمالي التكتل.
 
وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة، بن وشاى ومته وبهارات وأقاوية بلغت قيمة الواردات  (157 مليون دولا ) بنسبة 31.6% من اجمالي السلع، وحيوانات  حية بلغت قيمة الواردات  (143 مليون دولار) بنسبة 28.8 % من إجمالي السلع، وحبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية وعلف بلغت قيمة الواردات  ( 63 مليون دولار) بنسبة 12.7 %  من اجمالي السلع .

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الصادرات

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