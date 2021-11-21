200% زيادة بموازنة التعليم العالى فى 7سنوات وارتفاع عدد المستشفيات الجامعية لـ115

كتب ــ محمد صبحى

أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالنهوض بمنظومة التعليم الجامعى فى مصر، وهو ما انعكس على جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر من مختلف دول العالم، وبلغ عدد الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر 22 ألف طالب فى عام 2014، بينما ارتفع العدد ليسجل 87 ألف طالب عام 2021 بزيادة 65 ألف بنسبة زيادة 291 % .

وفى إطار جهود الدولة للاهتمام بالنشر العلمى، بلغ عدد الأبحاث المنشورة دوليا 31700 بحث فى عام 2021 مقارنة بـ 15 ألف بحث فى عام 2014 بزيادة 16 ألفا بنسبة 107 %، وتقدمت مصر 11 مركزا فى مؤشر الابتكار العالمى لتصبح بالمركز 96 فى عام 2021 بدلا من 107 فى عام 2014 .

واهتمت الدولة بالمستشفيات الجامعية والتي كانت 879 مستشفى جامعى فى عام 2014 ووصلت إلى 115 مستشفى فى عام 2021 بزيادة 26 مستشفى بنسبة 30 % زيادة ، وأيضا موازنة وزارة التعليم العالى كانت 25 مليار فى عام 2014 ووصلت إلى 75 مليار فى عام 2021 بزياة 50 مليار جنيه بنسبة زيادة 200 %.