وكالة "سونا" تنشر أول صورة من لقاء حمدوك والبرهان وحميدتى بالقصر الرئاسى

نشرت وكالة سونا السودانية، الصورة الاولي للقاء رئيس الوزراء السوداني حمدوك ورئيس مجلس السيادة البرهان ونائبه حميدتي، وكان وصل عبدالله حمدوك للقصر الجمهوري، وأكد التليفزيون السودانى، أنه من المقرر بعد قليل توقيع الاتفاق السياسى بالقصر الرئاسى فى الخرطوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

وفى منتصف نوفمبر الجاري، قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، فك تجميد مواد الوثيقة الدستورية بالسودان. كما أصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الجديد.وأدى القسم الدستوري رئيسا للمجلس أمام رئيس القضاء الشهر الجاري.

وفى وقت سابق، أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حرصه على حماية الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس في السودان.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة السودانية على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة كفاءات مدنية ديمقراطية، متابعا: حريصون على حماية الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي في السودان.