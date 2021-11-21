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واشنطن بوست: سلاح مشاة البحرية الأمريكية سيحقق أسوأ سجل تطعيم ضد كورونا

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:03 م
واشنطن بوست: سلاح مشاة البحرية الأمريكية سيحقق أسوأ سجل تطعيم ضد كورونا المارينز
كتب محمد جمال

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أفادت صحيفة واشنطن بوست اليوم الأحد أن سلاح مشاة البحرية الأمريكية سيحقق أسوأ سجل تطعيم بين الفروع العسكرية ، حيث من المقرر أن يتخلف ما يصل إلى 10 آلاف فرد عن الخدمة فى الموعد النهائى للخدمة فى 28 نوفمبر، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
 
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بدوره قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن ما لا يقل عن 94٪ من مشاة البحرية تم تطعيمهم، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يبلغ عددهم 10000 ، فقد فات الأوان لبدء عملية التطعيم وإكمالها بحلول الموعد النهائى، ولم يتسن الوصول لمشاة البحرية للتعليق.
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تطعيم ما لا يقل عن 97٪ من أفراد الخدمة الفعلية داخل وزارة القوات الجوية ، التي تشرف على القوات الجوية والقوات الفضائية الأمريكية ، بحلول الموعد النهائي للوزارة في 3 نوفمبر.
 
كما تلقى حوالى 95٪ من أفراد الجيش جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وأعلن بايدن في سبتمبر عن سياسات تطالب معظم الموظفين الفيدراليين والمقاولين والعاملين الصحيين بالتطعيم وأن يتم تطعيم موظفي الشركات الخاصة الكبيرة أو اختبارهم مع انتشار فيروس دلتا الذي يسهل انتقاله، وتظهر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن COVID-19 قتل حتى الآن أكثر من 770.000 شخص في الولايات المتحدة.
 
يذكرأن، قالت البحرية الأمريكية إن عناصرها الذين انتهت أسباب أو مدة إعفائهم من التطعيم ضد فيروس كورونا لديهم خمسة أيام للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، أو مواجهة إنهاء خدمتهم.

وأشارت قيادة البحرية إلى أنها لا تزال تراجع طلبات الإعفاء من الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو دينية، مؤكدة أنها لن تقدم على فصل أحد خلال مراجعة طلبه.

وقالت البحرية إنه حتى الأسبوع الماضي قد جرت الموافقة على 6 إعفاءات طبية، دون الموافقة على أي إعفاءات دينية.

ويبلغ معدل التطعيم للجيش الأمريكي حوالي 94 بالمئة، وآخر موعد للتلقيح لكافة صنوف القوات غير البحرية والجوية هو 15 ديسمبر، بحسب أحدث البيانات.

وكانت القوات الجوية قد حددت في وقت سابق موعدا نهائيا للتطعيم الكامل انتهى في 2 نوفمبر الجاري، إذ جرى إعطاء اللقاح إلى ما يقرب من 97 بالمئة من عناصرها، بينما تقدم آلاف الجنود والطيارين بطلب للحصول على إعفاء ديني.

وقالت القوات الجوية في وقت سابق هذا الشهر إن نحو 8500 طيار لم يجر تطعيمهم حتى الآن، مشيرة إلى 5 آلاف منهم تقدموا بطلبات للحصول على إعفاءات دينية، فيما جرى إعفاء ما يقرب من 1600 عنصر لعوامل طبية و232 لأسباب إدارية.

وأما بالنسبة للموعد النهائي لتطعيم كافة الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع بشكل كامل فقد تحدد بنهاية 22 نوفمبر.


المارينز

الجيش الأمريكى

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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