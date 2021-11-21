هل تشعر بالغضب طوال الوقت؟ اعرف الأسباب

كتبت - ميرفت رشاد

الغضب هو عاطفة تأتي بشكل طبيعي لدى الجميع تقريبًا، في حين أن سبب الغضب أو العدوانية قد يختلف لدى الأشخاص، إلا أنه لن يؤدي إلا إلى الغضب والتعبير العدواني، على الرغم من أن بعض الناس يتعلمون فن البقاء في السيطرة والحفاظ على هدوء أذهانهم، إلا أن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تسبب مشاكل الغضب التي يصعب معالجتها، بحسب ما نشره موقع "timesofindia".

ما الذي يسبب مشاكل الغضب؟

الجميع عرضة للغضب، قد تختلف الأسباب قد يكون الغضب ناتجًا عن مشاكل عائلية أو مشاكل مالية أو ضغوط مرتبطة بالعمل أو علاقة رومانسية، هناك من يعانون من اضطرابات معينة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل تتعلق بالغضب والعدوان.

بعض الأشياء المسببة للغضب

الاكتئاب:

يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى الحزن لفترات طويلة وتقلبات مزاجية حادة، مما يسبب الإحباط والغضب حتى في أصغر الحالات، لكن الأشخاص المكتئبين قد يكونون عرضة لنوبات انفعالات عاطفية لا يمكن السيطرة عليها.

الصرع:

على الرغم من ندرتها الشديدة، يعتقد الباحثون أن نوبات الصرع المعروفة باسم النوبة الجزئية البسيطة يمكن أن تؤثر على عواطفك وتسبب الغضب ومشاعر العدوان.

اضطراب الوسواس القهري (OCD):

اضطراب الوسواس القهري (OCD) هو نوع من اضطرابات القلق التي تجعل الشخص عرضة لأفكار الوسواس والسلوك القهري، قد تؤدي الحاجة إلى إكمال طقوس معينة أو اتباع جدول زمني وعدم القدرة على القيام بذلك بالضبط إلى إثارة الإحباط، مما يؤدي إلى الغضب، قد تؤدي الأفكار الوسواسية والسلوك القهري في بعض الأحيان إلى زيادة مستوى التهيج لدى الشخص.

اضطراب ثنائي القطب:

يمكن أن يتسبب الاضطراب ثنائي القطب أيضًا، وهو حالة خطيرة، في تغيرات جذرية في مزاجك وشخصيتك، قد يعاني الأشخاص الذين يتعاملون مع هذا الاضطراب من نوبات من الغضب.

تعاطي المخدرات:

وفقًا للخبراء، فإن الإفراط في تعاطي المخدرات يمكن أن يؤدي إلى العدوان المفرط، ويمكن أن يؤدي تعاطي العقاقير غير الضرورية إلى حرمانك من قدرتك على التفكير بوضوح وعقلانية، إذ يُضعف قدرتك على التحكم في دوافعك، مما يؤدي إلى الغضب.