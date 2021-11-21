مياه القناة تعلن استمرار رفع الطوارئ بالإسماعيلية والسويس بورسعيد.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة، أن الشركة مستمرة فى رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بالإسماعيلية والسويس بورسعيد بسبب الطقس، حيث تستمر انتشار سيارات ومعدات الشركة طبقًا لخطة الانتشار الموضوعة لمواجهة الامطار والسيول.

أضاف رئيس شركة "مياه القناة"، أنه فى محافظة الإسماعيلية، تم تنفيذ خطة انتشار السيارات بالشارع الدائرى ومنطقة جامع الدوحة والمستشفى العام وجامعة قناة السويس وطريق بورسعيد ونفق الممر وشبين الكوم ومنطقة البيارات والشارع التجارى وغيرها من المناطق المحتمل أن تشهد تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى انتشار السيارات والمعدات بالمراكز والمدن بفايد والقصاصين والتل الكبير والقنطرة شرق وغرب وأبوصوى، وفى محافظة بورسعيد تم تنفيذ خطة الانتشار بعدة مناطق منها ميدان المحافظة، ومسجد السلام، ومنطقة الاستثمار ومنطقة الموقف الجديد ومنطقة قشلاق السواحل.

وأكد "عصمت"، على تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاثة (الإسماعيلية – بورسعيد – السويس)، بالإضافة إلى تسخير كل الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات والأحياء وكل الأجهزة المعنية، وتشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على مستوى محافظات القناة تكون باتصال مستمر بغرفة الطوارئ الرئيسية بالشركة، لمواجهة التغيرات المناخية التى تتعرض لها جمهورية مصر العربية حسبما اعلنت هيئة الارصاد الجوية.

كما شدد اللواء عبد الحميد عصمت على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة واستمرار العمل بجميع الأفرع التابعة للشركة، والمتابعة الميدانية لسير العمل.

من جانيه أصدر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء بمتابعة التنفيذ للإجراءات والاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار بنطاق المحافظة وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى انتهاء فصل الشتاء وذلك بناءً على تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن تقلب موجات الطقس فى موسم الأمطار.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة رفع حالة الاستعداد لدرجة الطوارئ بكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة والتعامل الفورى مع أى مستجدات ووجه باستمرار المتابعة التى تقوم بها الوحدات المحلية لتطهير كافة مسارات صرف الأمطار والتأكد من جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح وماكينات شفط المياه للتعامل الفورى مع أى طوارئ.

انتشار سيارت شفط المياه بشوارع الإسماعيلية

انتشار سيارت شفط المياه بشوارع الإسماعيلية

انتشار سيارت شفط المياه بالطريق الدائرى الإسماعيلية

انتشار سيارت شفط المياه بشوارع السويس

انتشار سيارت شفط المياه بشوارع السويس

انتشار سيارت شفط المياه بشوارع الإسماعيلية

انتشار سيارت شفط المياه بشوارع بورسعيد

انتشار سيارت شفط المياه بشوارع بورسعيد

انتشار سيارت شفط المياه بشوارع الإسماعيلية