اليوم السابع
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معاينة قاعة أفراح اشتعل بها حريق لحصر الخسائر والتلفيات في الجيزة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:31 ص
معاينة قاعة أفراح اشتعل بها حريق لحصر الخسائر والتلفيات في الجيزة الحماية المدنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة قاعة أفراح اشتعل بها حريق بمنطقة كفر طهرمس في بولاق الدكرور، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال مالك القاعة والعاملين بها لتحديد سبب نشوب الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وتلقت فى وقت سابق غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بقاعة أفراح بمنطقة كفر طهرمس في بولاق الدكرور.

وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق اشتعل بمحتويات قاعة الأفراح، فتم محاصرة النيران وإخمادها قبل امتداداها للعقارات المجاورة دون إصابات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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