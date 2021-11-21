مظاهرات تعصف بأوروبا بسبب لقاح كورونا..لافتات صفراء بفيينا وحرق سيارات بلاهاي

كتبت: هناء أبو العز

تحولت التظاهرات ضد الوباء في لاهاي الهولندية، إلى أعمال عنف ليلة السبت، حيث أشعل المتظاهرون النار في السيارات ورشقوا ضباط الشرطة بالحجارة وأشياء أخرى، وكذلك حدث فى روتردام، بينما رفع المحتشدون في فيينا نجوم صفراء كتب عليها "غير ملقحين".

ونزل مئات الأشخاص إلى الشوارع في المدينة التي يوجد بها مقر الحكومة الهولندية، وبدأ المتظاهرون إطلاق الألعاب النارية ضد الشرطة، وأشعلوا حريقًا وألحقوا أضرارًا بعدد من إشارات المرور، وردت الشرطة بخراطيم المياه وفرقت الحشد.

واعتقلت الشرطة في نهاية المطاف سبعة أشخاص، وقالت شرطة المدينة على تويتر، إن خمسة من ضباط الشرطة أصيبوا، حتى أنه تم نقل أحدهم إلى المستشفى بسبب إصابته في الركبة، حيث أفادت تقارير إعلامية محلية أن مثيري الشغب ألقوا دراجات ومنصات خشبية ودراجات بخارية في النار المشتعلة.

وفي روتردام ، نقل ثلاثة أشخاص مصابين بجروح خطيرة إلى المستشفى بعد احتجاجات عنيفة يوم الجمعة ، حسب ما أوردته رويترز نقلاً عن الشرطة.

واضطرت الشرطة لاستخدام الطلقات التحذيرية وخراطيم المياه ، واعتقل 51 شخصا. كان نصفهم تحت سن 18 عاما.

ويحتج سكان روتردام أيضًا على اقتراح الحكومة بالتوقف عن الاعتراف باختبارات فيروس كورونا السلبية كشهادة إصابة بالعدوى ، وهو أمر مطلوب حاليًا في العديد من الأماكن العامة في هولندا.

وتحولت المظاهرات السلمية ضد إجراءات مكافحة فيروس كورونا إلى أعمال عنف في مدينة روتردام الساحلية الهولندية.

وقال وزير العدل الهولندي فرد جرابيرهاوس يوم الأحد ،الاحتجاج حق أساسي في مجتمعنا ، لكن ما رأيناه الليلة الماضية هو مجرد عمل إجرامى، واضاف: "لا علاقة لذلك بالمظاهرة".

فيما شارك عشرات الآلاف في مظاهرة ضد الإجراءات الوبائية نظمها حزب النمسا الحرة المعارض في وسط فيينا، و تجمع ما يقدر بنحو 40،000 شخص في ساحة الأبطال بالقرب من هوفبورج.

وذكرت وسائل إعلام نمساوية أن الأجواء اشتدت ووقعت اشتباكات مع الشرطة، تم القبض على ما لا يقل عن عشرة أشخاص، وأشعل بعض المتظاهرين النار في الألعاب النارية وألقوا الزجاجات والعلب على ضباط الشرطة، ومع ذلك ، لم يصب أحد.

ووصل المئات من الأشخاص الذين رفعوا الأعلام ورموز النسر النمساوي على ملابسهم إلى المظاهرة، وارتدى بعض النشطاء نجمات صفراء كتب عليها غير ملقحين .

وكانت النمسا قد أدخلت حظرًا على غير الملقحين هذا الأسبوع ، واعتبارًا من يوم الاثنين سيتم تمديد التقييد إلى السكان الذين تم تلقيحهم، ومن المقرر أن يستمر الإغلاق لمدة لا تقل عن 10 أيام وبحد أقصى 20 يومًا، بالإضافة إلى ذلك ، أمرت الحكومة النمساوية بالتطعيم الإجباري ضد كوفيد -19 لجميع المقيمين. سجلت البلاد زيادة قياسية جديدة في عدد الحالات الجديدة يوميًا يوم الجمعة ، ما يقرب من 16000.

وفي كرواتيا ، خرج آلاف المتظاهرين في شوارع المدينة ضد التطعيمات الإجبارية للعاملين في القطاع العام.

كما تجمع عدة آلاف من الأشخاص في روما بإيطاليا للتعبير عن رفضهم لشهادة "جرين باس" المطلوبة في مكان العمل أو في وسائل النقل العام.

و ترسل السلطات الفرنسية عشرات من ضباط الشرطة إلى جزيرة غوادلوب الكاريبية ، حيث اندلعت احتجاجات عنيفة ضد جواز السفر الفرنسي في الأيام الأخيرة ونهب المتظاهرون عشرات المتاجر ، بل إن بعضها أشعل النار في بعض المحال.