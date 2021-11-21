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مصر ترحب بتوقيع الاتفاق السياسى السودانى وتؤكد: نأمل أن يحقق الاستقرار

الأحد، 21 نوفمبر 2021 05:02 م
مصر ترحب بتوقيع الاتفاق السياسى السودانى وتؤكد: نأمل أن يحقق الاستقرار وزارة الخارجية المصرية
كتب أحمد جمعة

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رحبت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بتوقيع الاتفاق السياسي بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

 وأشادت مصر - بحسب بيان الخارجية المصرية - في هذا الإطار بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا، كما تعرب عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق.

 

 

 

 


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