مصرع صياد غرقا سقط بنهر النيل فى دار السلام سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

لقى صياد مصرعه غرقا بنهر النيل دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وذلك عقب سقوطه أثناء الصيد، وتم توقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة وأفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن بلاغا من مساعدة لفرقة الشرق يفيد بغرق صياد بنهر النيل، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى المحافظة بغرق شخص بنهر النيل، حيث تبين غرق المدعو "م ع م ع" 50 سنة صياد ويقيم دائرة المركز، تم انتشال الجثة وتم نقلها لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى.

وبسؤال شقيقه عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام المذكور بالصيد فى نهر النيل بذات الناحية سقط به مما نتج عنه غرقه ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.