اليوم السابع
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تنفيذ 1055 حكما قضائيا وضبط 37 قطعة سلاح بحملة أمنية فى سوهاج

السبت، 20 نوفمبر 2021 09:43 ص
تنفيذ 1055 حكما قضائيا وضبط 37 قطعة سلاح بحملة أمنية فى سوهاج الداخلية - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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وجهت مديرية أمن سوهاج حملة تموينية مكبرة بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن حملة أمنية مكبرة فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

أستهدفت الحملة تجار الأسلحة النارية الغير مرخصة وتجار المواد المخدرة، وتم ضبط 37 قطعة سلاح متنوعه وتم تنفيذ 1055 حكما قضائيا متنوعا.

ترأس الحملة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائبة والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة: تم ضبط 3 بندقية ألية وضبط 9 بندقية خرطوش و14 فرد روسى محلى الصنع وفرد خرطوش محلى الصنع و10 قطع سلاح أبيض بإجمالى 37 قطعة سلاح متنوعه تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وفي مجال ضبط حالات الاشتباه، تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط 25 حكم وفي مجال تنفيذ الأحكام  تم تنفيذ " 1055 " حكما قضائيا متنوعا وفي مجال ضبط المخالفات المرورية 770 مخالفة مرورية وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 60 مخالفة متنوعة تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


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