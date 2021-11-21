مصرع شخص وإصابة 4 فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربي بمحافظة أسوان، صباح اليوم، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وجثة المتوفي للمشرحة.

تلقى الدكتور محمد الدخيلي، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارا من عمرو أحمد، مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "كبود" على الطريق الصحراوى الغربي "أسوان القاهرة" بالقرب من منطقة الكرابلة بمركز إدفو، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

بالانتقال، تبين وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، في الحادث، وتم نقل المتوفي للمشرحة والمصابين لمستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.