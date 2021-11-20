مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى 4 حوادث متفرقة بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأُصيب 10 آخرين، فى 4 حوادث متفرقة بمحافظة المنيا وتحرر عنها المحاضر اللازمة وجارى عرضها على النيابة لتباشر التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى بابوقرقاص واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر
فيما أصيب 3 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي جنوب نقطة إسعاف الجهاد غرب العدوة وأُصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بطريق فرعي مؤدي إلى مطاي البلد شمال المنيا.
كما أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي، وتحررت محاضر بالحوادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات العامة وتحرر عنها المحاضر اللازمة.
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