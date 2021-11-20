مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى 4 حوادث متفرقة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

‏لقى شخص مصرعه وأُصيب 10 آخرين، فى 4 حوادث متفرقة بمحافظة المنيا وتحرر عنها المحاضر اللازمة وجارى عرضها على النيابة لتباشر التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ب انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى بابوقرقاص واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر

فيما أصيب 3 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي جنوب نقطة إسعاف الجهاد غرب العدوة وأُصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بطريق فرعي مؤدي إلى مطاي البلد شمال المنيا.

كما أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي، وتحررت محاضر بالحوادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات العامة وتحرر عنها المحاضر اللازمة.