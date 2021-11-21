مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار تشهد إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا

شهد مستشفى كفر الدوار العام بالبحيرة الذى تم تخصيصه لعلاج المصابين بفيروس كورونا حالة ولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا.

وقام فريق من المستشفى بإجراء عملية الولادة بنجاح لسيدة تدعى «ح.اب.ال» تبلغ من العمر 35 عامًا مصابة بفيروس كورونا.

من جانبه أكد الدكتور عمرو دويدار، مدير مستشفى كفر الدوار، استقرار الحالة الصحية للأم ومولودتها وأنه يتم تقديم الرعاية الطبية على مدار الساعة نظرا للظروف الصحية التى تمر بها الأم المصابة بفيروس كورونا، مضيفا أن تم إجراء الفحوصات الطبية للمصابة فور وصولها تمهيدا لإجراء عملية الولادة القيصرية وذلك بعد تحويلها من مستشفى حميات أبو المطامير فى حالة حرجة ومرورها بأعراض مرضية حادة وأنه اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال إجراء العملية الجراحية التى كللت بالنجاح.

وأعرب مدير مستشفى كفر الدوار عن شكره الكبير للفريق الطبى والفرق المعاونة على الجهد المبذول فى إجراء العمليات الجراحية للمصابين بفيروس كورونا وكذلك للارتقاء بالخدمة الصحية داخل المستشفى.

وكانت مستشفى كفر الدوار بالبحيرة قد شهدت عدة عمليات ولادة قيصرية لسيدات مصابين بفيروس كورونا.

كما شهد المستشفى تعافى أكبر معمر فى مصر لرجل يبلغ من العمر أكثر من 93 سنة بعد احتجازه داخل المستشفى فى رحلة علاج قصيرة لم تتعد 9 أيام فقط.