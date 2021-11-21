مساعد وزيرة التخطيط: تغطية قرى حياة كريمة بنسبة 100% من الصرف الصحى 2025

كتبت أسماء أمين

قال جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نسبة تغطية الصرف الصحى فى الريف المصرى ستصل إلى 100% بحلول 2025، أى قبل تنفيذ "رؤية مصر" بنحو 5 سنوات.

وأكد مساعد وزيرة التخطيط أنه مما لاشك فى أن "حياة كريمة" تسهم فى "تسريع" جهود الدولة لتحقيق "رؤية مصر 2030"، مثلاً كان من المستهدف أن تصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى إلى حدود 70%، لكن بعد هذا المشروع العملاق، من المستهدف أن تصل 100%.

واوضح حلمى لـ"اليوم السابع" أن مشروع حياة كريمة" تركز أيضاً على البعد الاقتصادي، خاصة أنه يضمن استدامة التنمية، من خلال توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل الفرد وبالتالى القضاء على الفقر، وكذلك سيتم 333 مجمع حرفى للمرة الأولى فى الريف، للاستفادة من المزايا النسبية للقرى، وتوفير قروض صغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل، وتعزيز قدرات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والفتيات، وكذلك الاستفادة من المزايا النسبية الموجودة فى كل محافظة، وعلى سبيل المثال سيتم تنفيذ مشروعات لتصنيع منتجات النخيل، وورش لتعليم وتصنيع مراكب الصيد فى قرى الصيادين، وتعبئة وتغليف الفواكه والمحاصيل الزراعية، فضلاً عن ضخ 1.4 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقرى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى بناء المهاراتالرقمية لنحو 1600 شاب وفتاة.

وتعطى "حياة كريمة" أهمية خاصة للبعد الاجتماعيوالبيئي، بجانب ترسيخ البُعد الثقافي، من خلال نشر ثقافة العمل والإدخار والحفاظ على المشروعات، ويتم ذلك من خلال حمالات توعية للمواطنين فى الريف.