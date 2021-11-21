مسائل الشتاء.. حملة لمركز الأزهر للفتوى لنشر فتاوى وأذكار خاصة بالبرد والمطر

كتب ـ لؤى على

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حملة دعوية توعوية تحت عنوان «مسائل الشتاء» بالتزامن مع فصل الشتاء ، وتضم مجموعة من الفتاوى والإرشادات الفقهية، والآداب والأذكار المتعلقة بالبرد والمطر.

وتهدف الحملة إلى بيان عدد من المسائل والمفاهيم الفقهية والدعوية التي تهم المسلم في فصل الشتاء، وكيفية استثمار أوقاته في العبادة، ومعرفة أوجه يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها.

ويمكن متابعة الحملة على المنصات الإلكترونية لمركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية.

كما يمكن التَّواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906 في أيام العمل الرسميَّة، من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وعبر رسائل فيس بوك الخاصّة، ومن خلال تطبيق المركز لتلقّي الفتاوى.

ويذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقدم إرشادات فقهية وتوعوية ودعوية بالتزامن مع فصول السنة المختلفة.