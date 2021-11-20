بمناسبة قدوم فصل الشتاء.. ريجيم البرتقال هيساعدك تخس كيلو واحد فى يومين

كتبت مروة هريدى

فى ظل انتشار العديد من الحميات والأنظمة الغذائية التى تستهدف إنقاص الوزن بفعالية، هناك ما يسمى بحمية "البرتقال" لفقدان الوزن، ومن الاسم يعتمد هذا النظام الغذائى على البرتقال من أجل إنقاص كيلو جرام واحد فى يومين، وبمناسبة فصل الشتاء يتوافر البرتقال بمختلف أنواعه بما يساعد فى إنقاص الوزن، ولكن ينصح خبراء التغذية بعدم اتباع هذا النظام الغذائى لأكثر من يومين أسبوعيًا لتفادى أى آثار جانبية، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

يعتبر البرتقال أحد الفواكه الحمضية الفنية بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الصحية المفيدة للجسم، مثل الحديد، والكالسيوم، والفسفور، والمنجنيز، والنحاس، والألياف الغذائية مثل البكتين، ومجموعة فيتامين ب، والثيامين، وحمض الفوليك، وفيتامين أ وسى.

يحتوى البرتقال أيضًا على المركبات المضادة للأكسدة التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة لدينا والوقاية من العدوى والأمراض، كما يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويعالج العديد من المشاكل المتعلقة به ويقضي على البكتيريا الضارة فى الأمعاء.

ماذا تأكل مع ريجيم البرتقال على مدار يومين:



اليوم الأول

وجبة الإفطار: تناول 2 كوب من عصير البرتقال الطازج غير محلي بجانب شريحة من الخبز الأسمر وبيضة مسلوقة.

وجبة إضافية: تناول عصير البرتقال الطازج الغير محلي.

وجبة الغداء: تناول كمية من ثمار البرتقال بجانب شريحة من الخبز الأسمر والجبن القريش.

وجبة إضافية: تناول ربع من الدجاج المشوي أو المسلوق.

وجبة العشاء: تناول كوب من عصير البرتقال الطازج الغير محلي بجانب ربع من الخبز الأسمر.

وجبة قبل النوم: تناول ثمرة من البرتقال.

اليوم الثاني



وجبة الإفطار: تناول كوب من عصير البرتقال وعلبة من الزبادي الخالية من الدسم.

وجبة إضافية: تناول كوب من عصير البرتقال الغير محلي.

وجبة الغداء: تناول ثمار البرتقال بجانب بيضة مسلوقة وربع من الخبز الأسمر.

وجبة إضافية: تناول شرائح من البرتقال.

وجبة العشاء: تناول علبة من التونة بجانب طبق من السلطة.

وجبة قبل النوم: تناول كوب من عصير البرتقال الغير محلي.