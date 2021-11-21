مذبحة الثعابين فى إسبانيا..سكان إيبيزا يقتلون آلاف الحيات لالتهامها سحالي محلية

كتبت: هناء أبو العز

يحاول سكان جزيرة إيبيزا الإسبانية التخلص من الثعابين الضخمة التي جلبها الناس دون قصد من البر الرئيسي، حيث لا تزعج الثعابين السياح فحسب، بل إنها تقتل أيضًا كائنًا محليًا فريدًا وهو السحلية pityus ، التي يقل عددها من سنة إلى أخرى، لذلك يقوم المتطوعون المحليون بمطاردة وقتل الثعابين، لكنهم لم ينجحوا كثيرًا في تقليل أعدادها.

يقول دين جالاجر والذى جاء من بريطانيا إلى إيبيزا قبل خمسة عشر عامًا ، إنه كان يتطلع إلى العيش في الشمس ولم يكن يتوقع منه أن يصبح صيادًا للثعابين، ولكن عندما اكتشف أنها تكاثرت في الجزيرة وأن السحالي تريد البقاء على قيد الحياة ، انضم إلى الجهود المبذولة للقضاء عليها، مشيرًا إلى أنه هذا العام ، اصطاد ر وقتل 400 ثعبان.

وأشار جالاجر: إنها من الأنواع الغازية وغالبًا ما تصطاد خفاش حدوة الحصان أو ثعبان السلم في البرية ، وإذا لم نقتل الثعابين ، فإننا نتحدث عن آلاف السحالي المتوطنة التي ستموت.

وفي السنوات الست الماضية ، قتل المتطوعون ما بين 12 إلى 16 ألف ثعبان في الجزيرة ، معظمهم من حدوات الخيول غير السامة، وعلى الرغم من هذا الجهد ، فإن عدد الثعابين يتزايد كل عام، حيث تضع كل أنثى ما يصل إلى عشر بيضات في السنة ويمكن أن تقتل أكثر من خمسمائة سحلية في حياتها.

وفقًا لمونتيس ، ظهرت الثعابين لأول مرة على الجزيرة منذ حوالي عشرين عامًا بعد أن تم إحضارها هنا على أشجار الزينة من البر الرئيسي من قبل أصحاب المطاعم وأصحاب الفنادق الذين أرادوا تحسين أراضيهم.

وخصصت الحكومة بالفعل عشرات الآلاف من اليورو في السنوات الأخيرة لصيد الثعابين، حيث يقوم الصيادون بانتظام بوضع الفخاخ ثم يقتلون الحيوانات، لكن وفقًا لمتطوعين ، هذا لا يكفي، ما لم يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحجر الأشجار المستوردة ، فقد يتم إدخال ثعابين أكثر خطورة، و يمكنهم بسهولة إحضار الأفاعي.