مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تطلق مبادرة لتزيين أسوار الملاعب.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة تحت شعار "تزيين أسوار الملاعب"، والتى تستهدف تزيين أسوار المراكز بألوان علم مصر والرسومات التاريخية والفنية والشعارات الوطنية، والشعارات التربوية، لبث قيمة الانتماء وحب الوطن لدى الشباب وإضفاء رونق حضارى على أسوار الملاعب ويأتى ذلك فى إطار إستراجية الدولة والقيادة السياسية بما يساهم فى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة والاستفادة من الطاقات الشبابية.

وفى هذا السياق، قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة فى القليوبية، إن المبادرة يتم تنفيذها فى 65 مركز شباب على مستوى محافظة القليوبية، تم اختيارها والتنسيق مع المراكز والإدارات الفرعية لدراسة المراكز التى بها أسوار تناسب تنفيذ المبادرة وتقدم خدمة جمالية وفنية وتربوية ليس فقط لرواد المراكز بل وللماره وأهالى القرى كنوع من الخدمة المجتمعية التى تقدمها مراكز الشباب.

وشدد الصبروط، على أهمية الأنشطة المجتمعية والفنية وربطها باحتياجات المجتمع المحلى لتنمية روح الإنتماء لدى المواطن وغرس ثقافة الحفاظ على المظهر الجمالى وإستغلال طاقات الشباب فى عمل يعود بالنفع على مجتمعهم.



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