محافظ القليوبية يتابع المشروعات الخدمية بمدينة الخانكة.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقد خلالها عدد من المشروعات الخدمية بمدينة الخانكة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة من محافظ القليوبية لمشروعات المحافظة، وقد استهلها بتفقد مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة والذى تم الانتهاء من تطوير المبنى [أ] والمبنى [ب] به وتم تسليمهما لوزارة الصحة، وسيتم تشغيلهم خلال أيام كما تم الانتهاء من شبكة الصرف الصحى للمستشفى، كما تفقد أجنحة المستشفى والاستقبال والعناية المركزة والعيادات التخصصية، حيث أشاد المحافظ بأعمال التطوير مؤكدا أن المستشفى سيكون صرح طبى جديد سيضاف إلى منظومة الصحة بالمحافظة ليقدم خدمة طبيه متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.

كما تفقد المحافظ، مركز اللقاحات التابع للمستشفى للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تابع إنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين إلكترونياً والتطعيم مع توفير كافة أوجه التعاون، والتيسير على المواطنين مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التى تم استخراجها لهم، ومشدداً على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً على المواطنين وعلى مقدمى الخدمة بمركز اللقاح.

وخلال الجولة أكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم الانتهاء من تركيب جهاز الأشعة المقطعية، كما سيتم توفير 100 سرير للمرضى الذين سيتم حجزهم عن طريق العيادات الخارجية من مرضى الصدر والدرن وأنه جارى الانتهاء من أعمال تطوير قسم العمليات خلال الشهرين القادمين.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد مستشفى الخانكة المركزى وذلك لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ والتى بلغت نسبتها 99%، حيث قام بجولة بأجنحة المستشفى والعيادات الخارجيه وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال، ووجه بتلافى تلك الملاحظات والعمل بالتوازى فى توريد الأجهزة والمعدات الطبية.

وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة المستشفى قاربت على 220 مليون جنيه وتتكون من 110 سرير إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، وجارى العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى فى القريب العاجل، وقد وجه الهجان بسرعة الانتهاء من التراخيص وتسليم المستشفى بنهاية الشهر القادم تمهيدا للبدء فى تشغيلها.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة بمدينة الخانكة، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، حيث تفقد 2 عنبر تربية تبلغ طاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، وخلال الجولة استمع المحافظ من الدكتورة أمل العسيلى مدير عام الطب البيطرى بالقليوبية إلى شرح تفصيلي، حيث أشارت إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم استلام دفعة من الكتاكيت بتكلفة حوالى 400 ألف جنيه، ووجه المحافظ بدفع عجلة الإنتاج مع رفع كفاءة عنابر الإنتاج والتربية، وأكد الهجان أننا نسعى لإنشاء محطة إنتاج ألبان وصوب زراعية وأنشطة أخرى بالقرب من أرض المشروع وذلك لتحقيق عائد استثمارى يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

جاءت الجولة بحضور كل من العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة أمل العسيلى مدير عام الطب البيطرى بالقليوبية.