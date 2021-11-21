اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف فى مواجهة سقوط الأمطار

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:30 م
محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف فى مواجهة سقوط الأمطار تصريف المياه
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحى وتعاونها مع الجهاز التنفيذى بالمراكز والمدن والأحياء والدفع بالبدالات ومعدات الكسح لسحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين الرئيسية والأنفاق ونزلات الكبارى وكذلك التواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لسرعة التعامل مع المشكلات وإيجاد حلول سريعة لها وذلك لفتح الطرق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وعودة الحياة لطبيعتها.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لرصد أماكن تجمعات مياه الأمطار وتم الدفع بسيارات ومعدات الشركة لسحب وشفط المياه من الشوارع الرئيسية والجانبية تجنباً لإغلاقها وحدوث تكدسات مرورية بها.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه فور تعرض المحافظة لسقوط الأمطار تم إعلان حالة الطوارئ والعمل بنظام الورديات والدفع بمختلف المعدات والسيارات بجميع أفرع الشركة  لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة وتقلبات الطقس بالإضافة إلى تفعيل دور غرف الطوارئ المركزية ومتابعة شكاوى وبلاغات المواطنين الواردة عبر الخط الساخن 125 والذى يعمل طوال 24 ساعة وتم الإستجابة لها.

 


محافظ الشرقية

شركة مياه الشرب

الصرف الصحى

سقوط الأمطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طقس الغربية .. شمس ساطعة وطقس معتدل بعد سقوط أمطار أمس.. لايف وصور

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:26 م

ليلة سقوط الأمطار.. تعطيل الدراسة بـ 10 محافظات.. رفع حالة التأهب القصوى وغرف عمليات وانتشار معدات الشفط بالشوارع.. شباب بالعريش ينقذون مبنى حى أبو صقيل من الغرق.. ووزير التنمية المحلية يتلقى تقريرا عن الوضع

الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:37 ص

الأرصاد: تحسن نسبى فى حالة الطقس واستمرار سقوط أمطار بالسواحل الشمالية

الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:13 ص

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة خلال الساعات المقبلة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 09:38 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة