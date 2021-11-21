محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف فى مواجهة سقوط الأمطار

الشرقية - إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحى وتعاونها مع الجهاز التنفيذى بالمراكز والمدن والأحياء والدفع بالبدالات ومعدات الكسح لسحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين الرئيسية والأنفاق ونزلات الكبارى وكذلك التواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لسرعة التعامل مع المشكلات وإيجاد حلول سريعة لها وذلك لفتح الطرق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وعودة الحياة لطبيعتها.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لرصد أماكن تجمعات مياه الأمطار وتم الدفع بسيارات ومعدات الشركة لسحب وشفط المياه من الشوارع الرئيسية والجانبية تجنباً لإغلاقها وحدوث تكدسات مرورية بها.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه فور تعرض المحافظة لسقوط الأمطار تم إعلان حالة الطوارئ والعمل بنظام الورديات والدفع بمختلف المعدات والسيارات بجميع أفرع الشركة لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة وتقلبات الطقس بالإضافة إلى تفعيل دور غرف الطوارئ المركزية ومتابعة شكاوى وبلاغات المواطنين الواردة عبر الخط الساخن 125 والذى يعمل طوال 24 ساعة وتم الإستجابة لها.