محافظ الشرقية يُعلن استمرار حالة التأهب ويُتابع أعمال سحب مياه الأمطار من الشوارع

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار حالة التأهب بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية لمواجهة الظروف الجوية السيئة مؤكداً على استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى المحافظة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط مياه الأمطار على أنحاء المحافظة.

أشاد المحافظ بالأطقم الفنية والعاملين بمجالس المدن الذين يقومون بعمليات تصريف المياه من الشوارع تحت الظروف الجوية الصعبة، لتسيير حركة المرور والسيارات بالشوارع، موجهًا الشكر إلى جميع الجهات المعاونة مثل قطاع المياه والصرف الصحى والكهرباء والمرور والحماية المدنية، والعاملين بغرف العمليات على الجهود المبذولة خلال فترات تساقط الأمطار.

وكان محافظ الشرقية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحى لرفع مياه الأمطار من الشوارع والميادين الرئيسية وأماكن تجمع مياه الأمطار بالأنفاق ونزلات الكبارى لتسيير حركه السيارات وعبور المواطنين، مناشدا المواطنين بالابتعاد عن أعمده الإنارة بالشوارع وخاصه وقت سقوط مياه الأمطار والإبلاغ عن أى أعطال بالأعمدة أو فى حاله وجود ماس كهربائى بها حرصاً على سلامتهم.



















