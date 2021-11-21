محافظ الإسكندرية يستجيب لسيدة أغرقت الأمطار منزلها ويأمر بتخصيص سيارة لشفط المياه

الإسكندرية أسماء على بدر

استجاب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لسيدة استغاثت به أثناء جولته على طريق الكورنيش بالإسكندرية، لوصول مياه الأمطار إلى داخل شقتها وارتفاع منسوب المياه لديها.

وأمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتخصيص سيارة للصرف الصحى لشفط المياه من منزلها بالدور الأرضى وتنفيذ ما تطلبه.

وقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بجوله تفقديه بشوارع المحافظة لمتابعة ما يلزم من مستجدات الأوضاع وحاله الطقس وعمل الجهات التنفيذية لكسح مياه الأمطار.

وشهدت شوارع محافظة الإسكندرية ارتفاع منسوب مياه الأمطار بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة تسببت فى عدم قدرة الشنايش لاستيعاب ميته الأمطار وتراكمها فى عدد من المناطق منها سبورتنج شارع عمرو لطفى ، كوبرى كليوباترا، نفق 45 ،كما أصيب عامل تابع لشركة الصرف الصحى بكسور أثناء عمله فى كسح مياه الأمطار وتم نقله لتلقى العلاج بالمستشفى.

يذكر أن أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة الاحد بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.