محافظ الإسكندرية يعلن انتظام الدراسة بالمدارس والعمل بجميع المصالح الحكومية غداً

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى متابعة لحظية للتعامل الفورى مع أى تجمعات للأمطار، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقى كافة شكاوى المواطنين.

يذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرر تعطيل العمل اليوم الأحد بجميع المصالح الحكومية عدا مرافق المياه والصرف الصحى والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضروريةوذلك لمواجهة تلك الظروف والآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذى تمر به محافظة الإسكندرية.