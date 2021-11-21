اليوم السابع
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الأحد، 21 نوفمبر 2021 09:21 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يعلن انتظام الدراسة بالمدارس والعمل بجميع المصالح الحكومية غداً

الأحد، 21 نوفمبر 2021 09:02 م
محافظ الإسكندرية يعلن انتظام الدراسة بالمدارس والعمل بجميع المصالح الحكومية غداً محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى أكدت بدء الاستقرار فى حالة الطقس، فقد تقرر انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، وكذلك انتظام العمل بجميع المصالح الحكومية غداً الإثنين الموافق 22 نوفمبر. 

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى متابعة لحظية للتعامل الفورى مع أى تجمعات للأمطار، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقى كافة شكاوى المواطنين.

يذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرر تعطيل العمل اليوم الأحد بجميع المصالح الحكومية عدا مرافق المياه والصرف الصحى والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضروريةوذلك لمواجهة تلك الظروف والآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذى تمر به محافظة الإسكندرية.


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