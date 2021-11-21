اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية : تم تصريف مياه الأمطار المتراكمة بشارع خالد بن الوليد

الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:19 م
محافظ الإسكندرية : تم تصريف مياه الأمطار المتراكمة بشارع خالد بن الوليد جولة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة تفقدية بشارع خالد بن الوليد، استمراراً لجولاته التفقدية لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة. 
 
وأكد المحافظ أنه سيتابع بنفسه أعمال تصريف مياه الأمطار بشارع خالد بن الوليد، مشيراً إلى أنه لن يغادر الشارع إلا بعد الانتهاء من إزالة جميع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة. 
 
وكلف شركة الصرف الصحي ورئيس الحي بتكثيف أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بشارع خالد بن الوليد والإنتهاء منها جميعا خلال ساعتين. 
 
وكشف المحافظ عن أسباب تجمعات مياه الأمطار بشارع خالد بن الوليد، موضحاً أنها ناتجة عن انخفاض مستوى سطح الأرض بالشارع بالمقارنة لمستويات الشوارع المحيطة به، وهو الأمر الذي أدى إلى إنجراف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة إليه والتي فاقت الطاقة الاستيعابية للشنايش والمطابق بالشارع، بالإضافة إلى البناء المخالف العشوائي بالشارع والذي أثر على الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي. 
 
وعن تساؤلات المواطنين حول إنقطاع المياه، أوضح المحافظ أنه قد نضطر إلى تخفيض ضغوطات المياه أو قطعها بشكل مؤقت حين الضرورة القصوى، وذلك لكي لا يتم تخفيف الضغط على شبكات ومحطات الصرف الصحي وخاصة في ظل كثافة الأمطار الغزيرة وموجة الطقس السيئ الذي تمر به محافظة الإسكندرية. 
 
على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ استمرار حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية والتنسيق الكامل بين جميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية علي مدار ٢٤ لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
 
تصريف مياه الأمطار المتراكمة بشارع خالد بن الوليد (4)
تصريف مياه الأمطار المتراكمة بشارع خالد بن الوليد (4)

تصريف مياه الأمطار المتراكمة بشارع خالد بن الوليد (1)
تصريف مياه الأمطار المتراكمة بشارع خالد بن الوليد (1)

تصريف مياه الأمطار المتراكمة بشارع خالد بن الوليد (2)
تصريف مياه الأمطار المتراكمة بشارع خالد بن الوليد (2)

تصريف مياه الأمطار المتراكمة بشارع خالد بن الوليد (3)
تصريف مياه الأمطار المتراكمة بشارع خالد بن الوليد (3)
 

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