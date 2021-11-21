محافظ الإسكندرية: المحافظة ستكون خالية من الأمطار خلال 48 ساعة

كتب أحمد عرفة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الأمطار كانت فى جميع إنحاء المحافظة، مضيفا أن الأمطار لم تتوقف منذ 48 ساعة، ومازالت الشوارع الجانبية والأحياء العشوائية مليئة بالأمطار.

وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على شاشة "ETC"، اليوم الأحد، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإسكندرية منذ، أمس الأول، قد فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة عدة مرات.

وشدد على أن محافظة الإسكندرية ستكون خالية من الأمطار خلال 48 ساعة، موضحا أن جميع معدات وسيارات الصرف الصحي بجميع الجهات تعمل بكامل طاقاتها وبشكل متواصل على مدار الساعة لكسح تراكمات الأمطار الغزيرة، التى شهدتها المحافظة.

وكشف اللواء محمد الشريف، أنه جارى تحديث الأسطول الصحي وتطوير شبكات الصرف الصحي، مضيفا أن الرئيس السيسي أمر بتوفير مليار و300 مليون جنيه لتطوير شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية لمواجهة نوة الأمطار.

وأضافظ محافظ الإسكندرية، أن غدا سيكون هناك استمرار في الدراسة في المدارس والجامعات.

وتابع الشريف، أن المحافظة اعتادت على مثل هذه الأجواء والتي تستمر لأربعة أشهر بداية من آخر شهر أكتوبر حتى أوائل شهر فبراير، مؤكدا أن استعدادات المحافظة لمواجهة موسم الأمطار هذا العام كان غير عادي.