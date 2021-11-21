استمرار انعقاد غرفة العمليات وانتشار معدات شفط المياه بالبحيرة.. صور

المحافظات

مع الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد واستمرار موجة الأمطار الغزيرة والطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة، تواصل البحيرة جهودها المستمرة برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

فمن داخل غرفة العمليات المركزية بقيادة اللواء المحافظ يتم تنظيم العمل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف الآثار الناجمة وتوجيه كافة مجموعات العمل المستمرة فى المواجهة بكسح تراكمات الأمطار، بالإضافة إلى تواجد كافة فرق التدخل ورفع درجة الاستعداد بمحطات الرى والصرف والمستشفيات والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية للتدخل الفورى وحل أى مشكلة قد تطرأ.

تهيب المحافظة بمواطنيها بالالتزام بما يلى :-

- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية فى حالة البرق تجنبا لخطر الصعق

- عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة

- عدم الخروج إلى الشوارع إلا فى حالة الضرورة القصوى

- عدم ركن السيارات تحت أو فى امكان احتمال سقوط الأشجار أو على فتحات تصريف المطار

- عدم البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم والحفاظ على مسافة أمان أكثر من المعتاد

- عدم الاقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء نظرا لسوء الأحوال الجوية