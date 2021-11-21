اليوم السابع
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متحدث الحكومة الفرنسية: الوضع فى إقليم جوادلوب "غير مقبول مطلقا"

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:02 م
متحدث الحكومة الفرنسية: الوضع فى إقليم جوادلوب "غير مقبول مطلقا" الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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وصف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية "جابرييل أتال" الوضع في إقليم جوادلوب الفرنسي بأنه "لا يطاق وغير مقبول على الإطلاق" وذلك بعد اندلاع أعمال شغب خلال الأيام الأخيرة في الجزر بمنطقة المحيط الهادئ، احتجاجات على القيود المفروضة من الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال "أتال" حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأحد، إن هناك أقلية صغيرة أصبحت متطرفة وتحاول منع وترهيب بالعنف مقدمي الرعاية وأولئك الذين قرروا أخيرا الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، إلى أن هذه الأقلية الصغيرة تهدد القائمين على الرعاية الصحية وتمنع الصيدليات من فتح أبوابها وتعرقل سيارات الإسعاف بحواجز الطرق.

وكانت السلطات الفرنسية فرضت حظر التجول في جوادلوب، في منطقة المحيط الهادئ، على خلفية موجة عنف تشهدها المنطقة تتخللها احتجاجات على قيود كورونا ومنعت السكان حتى 23 نوفمبر الجاري من الخروج من منازلهم اعتبارا من الساعة السادسة مساء حتى الخامسة صباحا، إضافة إلى قرار باريس إرسال 200 شرطي إلى المنطقة لتعزيز أجهزة الأمن المحلية.

 


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فرنسا

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جوادلوب

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