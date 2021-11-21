ما هى جراحة تجديد الجفون.. المضاعفات وفترة التعافى

كتبت إيناس البنا

قد يعتمد البعض على محاربة علامات الشيخوخة من ترهل الجلد أو الخطوط الدقيقة والتجاعيد وتساقط الشعر على العلاجات المنزلية فقط، ومع ذلك، مع التقدم العلمى، عندما شهد عالم الطب ثورة على مدى عقود قليلة فقط، كان هناك حل جراحي لكل شيء تقريبًا حتى الجفون المترهلة، حيث يمكن للعمليات التجميلية أن تحل كل مشكلة الآن ويمكن أيضًا منح جزء من جسمك حساس مثل الجفون العلوية تحديدًا مناسبًا بالجراحة التجميلية.

وفقا لتقرير موقع "healthline"، فإن جراحة تجديد شباب الجفن (المعروف أيضًا باسم رأب الجفن العلوي)، تتضمن الإزالة الجراحية للدهون الزائدة والجلد والعضلات من الجفن العلوي والسفلي لإعادة تحديد شكل العينين.

على الرغم من أن بعض المرضى يعتمدون عليه لأسباب تجميلية، إلا أن هناك مجموعة قد تحتاج إلى نفس الشيء لأسباب طبية - رؤية أفضل على سبيل المثال عن طريق تشكيل وتحديد الجلد المترهل وانتفاخ الدهون حول العينين.

ومع ذلك ، يمكن أن يكون لهذا الإجراء مجموعة من المضاعفات وقد يستغرق أو لا يستغرق وقتًا طويلاً للتعافي

س: ما هي جراحة تجديد الجفون؟

هو إجراء يتضمن إزالة الجلد الزائد والدهون من الجفن العلوي، وهى مختلفة تمامًا عن عملية رفع الحاجب ولكن يمكن إجراء كلتا العمليتين معًا لتحقيق أفضل النتائج.

من الناحية الفنية، يتضمن الإجراء إزالة الجلد الزائد والتأكد من أن الجفن لا يزال مغلقًا بشكل طبيعي ولن يعيق الأداء الأساسي للعين، يتم الاحتفاظ بالدهون فوق المنطقة الوسطى من الجفن، ولكن تتم إزالة بعض الدهون للمساعدة في تطوير محيط أفضل أثناء إجراء جراحة تجميل الجفن.

عند اكتمال العملية، يتم إغلاق الجفن بخيوط جراحية بسيطة ويتم وضع الشق بشكل استراتيجي في ثنية الجفن لجعله أقل وضوحًا بعد التئام الجرح والكدمات.

س: كم من الوقت يستغرق المريض حتى يتعافى؟

قد يعاني المرضى من كدمات خفيفة أو تورم حول العين لمدة لا تقل عن خمسة إلى سبعة أيام، ويقترح جراحي التجميل أيضًا عدم استخدام المكياج لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، يمكن ارتداء النظارات مباشرة بعد الجراحة؛ ومع ذلك، قد يُنصح المريض بتجنب ارتداء العدسات اللاصقة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للسماح بمساحة للشفاء.

س: هل هناك أي مضاعفات لجراحة تجديد الجفون؟

المضاعفات التي تحدث أثناء الجراحة نادرة نسبيًا، ولكن ما يجب مراعاته أثناء إجراء الجراحة هو إزالة الكثير من جلد الجفن العلوي، مما يؤدي إلى صعوبة في إغلاق العين، تشمل المضاعفات الأخرى التي يمكن أن تحدث تدلي الجفن - عدم تناسق بين كلا الجفنين.