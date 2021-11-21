لا تعليق للدراسة بجامعة بورسعيد.. وانتظام امتحانات الميد تيرم وفق الجداول

أكد الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب خلال تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" أنه لا صحة لما تردد عن تعليق الدراسة تزامناً لسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها محافظات مصر .

ولفت إلى أن انتظام امتحانات الميد تيرم وفقاً للجداول المعلنة لكل كلية من كليات جامعة بورسعيد مضيفا : أن جميع كليات الجامعة سوف تبدأ امتحانات الميد تيرم خلال هذا الأسبوع ووفقاً للجدول الزمنى لكل كلية .

وتابع : أن هناك بعض الكليات سوف تجرى امتحاناتها من خلال لجان وكونترول وكليات أخرى تجرى الإمتحانات داخل المدرج ووفقاً لأ أعضاء هيئة التدريس على أن تنتهى امتحانات الميد تيرم بحد أقصى 15 يوماً.

وفى ذات السياق أكد د. جلال سالم نائب نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب أن الامتحانات تجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة حفاظاً على سلامة وأمن الطلاب .

من جهة أخرى أكد أن الجامعة إتخذت كل الاحتياطات الوقائية والاحترازية للحد من الإصابة فيروس كورونا .

وناشد سالم سرعة الانتهاء من تطعيمات لقاح فيروس كورونا حتى يتمكن كل طالب وطالبة من دخول الجامعة لأداء امتحان الميد تيرم حفاظاً سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى.