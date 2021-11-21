اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

كيما أسوان تخصص وحدات سكنية وتعويضات مادية للمتضررين من السيول

الأحد، 21 نوفمبر 2021 05:05 م
كيما أسوان تخصص وحدات سكنية وتعويضات مادية للمتضررين من السيول محافظ أسوان ورئيس كيما
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور المجتمعى لشركة كيما وحرص وزارة قطاع الأعمال بقيادة الدكتور هشام توفيق على مشاركتها الإيجابية فى تخفيف الأضرار والتلفيات لمنازل العاملين بالشركة والتى تضررت جراء تعرضها للسيول، فى إطار تلاحم وتضافر الجهود لإحتواء تداعيات السيول التى تعرضت لها محافظة أسوان.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالمهندس محمد حسنين العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة والذى أكد - فى بيان صحفى - أنه بناءً على توجيهات وزير قطاع الأعمال قامت شركة كيما بالتبرع بمبلغ مليون جنيه مساهمة منها فى معالجة الأثار التى خلفتها السيول، وخاصة فى أعمال إعادة الإعمار بإنشاء منازل جديدة للأسر المتضررة من الانهيار الكلى أو أعمال الترميمات للانهيار الجزئى.

وأشار، إلى أنه من منطلق المسئولية الاجتماعية للشركة فقد قامت بتوفير عدد 8 وحدات سكنية للعاملين الغير مقيمين بالمدينة السكنية للمصنع والذين تضررت منازلهم بشكل كلى، بجانب صرف تعويضات مالية تصل إلى 15 ألف جنيه للعاملين المتضررين من تعرض منازلهم لانهيار جزئى وحدوث تلفيات للأثاثات أو الفرش أو الأجهزة الكهربائية.


كيما

كيما اسوان

السيول

متضررى السيول

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة