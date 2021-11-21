كيما أسوان تخصص وحدات سكنية وتعويضات مادية للمتضررين من السيول

أسوان - عبد الله صلاح

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور المجتمعى لشركة كيما وحرص وزارة قطاع الأعمال بقيادة الدكتور هشام توفيق على مشاركتها الإيجابية فى تخفيف الأضرار والتلفيات لمنازل العاملين بالشركة والتى تضررت جراء تعرضها للسيول، فى إطار تلاحم وتضافر الجهود لإحتواء تداعيات السيول التى تعرضت لها محافظة أسوان.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالمهندس محمد حسنين العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة والذى أكد - فى بيان صحفى - أنه بناءً على توجيهات وزير قطاع الأعمال قامت شركة كيما بالتبرع بمبلغ مليون جنيه مساهمة منها فى معالجة الأثار التى خلفتها السيول، وخاصة فى أعمال إعادة الإعمار بإنشاء منازل جديدة للأسر المتضررة من الانهيار الكلى أو أعمال الترميمات للانهيار الجزئى.

وأشار، إلى أنه من منطلق المسئولية الاجتماعية للشركة فقد قامت بتوفير عدد 8 وحدات سكنية للعاملين الغير مقيمين بالمدينة السكنية للمصنع والذين تضررت منازلهم بشكل كلى، بجانب صرف تعويضات مالية تصل إلى 15 ألف جنيه للعاملين المتضررين من تعرض منازلهم لانهيار جزئى وحدوث تلفيات للأثاثات أو الفرش أو الأجهزة الكهربائية.