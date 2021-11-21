كهرباء البحيرة: عودة التيار لجميع الأحمال المفصولة بسبب الأمطار بنسبة 100%

أكد المهندس حمدى عكاشة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم إعادة التيار الكهربائى لجميع الأحمال المفصولة بنسبة 100% الناتجة عن سقوط الأمطار الغزيرة فى بعض المحافظات التابعة للشركة، مؤكدا أنه لا يوجد حاليا آى انقطاعات فى التيار الكهربائي.

وأضاف عكاشة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بعض المناطق شهدت انقطاعات طفيفة للغاية وغير ملموسة نتجت عن سوء الأحوال الجوية، وتم إعادة التيار الكهربائى لكافة المناطق التى تعرضت لانقطاعات بسبب سوء الأحوال الجوية فى وقت قصير.

وقال عكاشة إن الاستعدادات المستمرة التى تقوم بها شركة البحيرة وأعمال الصيانة الدورية لخطوط النقل ومراجعة مهمات الكهرباء كان لها دور كبير فى نجاح الشركة فى مواجهة التقلبات الجوية المستمرة حتى استقرار الجو.

وأوضح عكاشة أن التوسعات وأعمال التطوير التى تمت حتى الآن بالشبكة ظهرت أهميتها فى نجاح الشركة فى توفير احتياجات المواطنين من الكهرباء رغم الظروف المناخية السيئة، موضحا أن وجود شبكات تغذية بديلة فى معظم الخطوط مكن مراكز التحكم من سرعة إصلاح أى أعطال وإعادة التيار بشكل سريع للمواطن.