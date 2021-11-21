فى التذكار الشهرى.. تعرف على رئيس الملائكة ميخائيل باحتفال الكنيسة الأرثوذكسية

كتب ـ محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، بالتذكار الشهري لرئيس الملائكة ميخائيل ، وهو الأول في رؤساء الملائكة السبعة: ميخائيل وغبريال ورافائيل (وهؤلاء ذكروا في الكتاب المقدس) وسوريال وصداقيال وسراتيال وأنانيال (وهؤلاء أشار إليهم التقليد الكنسى في الكتب الطقسية).

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن رئيس الملائكة ميخائيل.

1- -معنى اسمه:

ميخائيل معناه (من مثل الله) وهذه العبارة قالها الملاك ميخائيل حينما حارب الشيطان الذى تكبر على العلى، وقال في قلبه "أصعد إلى السموات أرفع كرسى فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصى الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلى" (أش 14: 13 – 14).

2- -الملاك ميخائيل وشعب الله في العهد القديم والعهد الجديد:

هو المدافع عن جنس البشر: حارب التنين (الشيطان) وملائكته وطرحهم إلى الأرض (رؤيا 12: 7 -9) وحارب الشيطان من أجل جسد موسى النبى قائلًا له لينتهرك الرب (يهوذا 1: 9).

ظهر ليشوع بن نون قائد شعب بنى إسرائيل في هيئة رجل مسلحًا وله هيئة مهيبة وسيفه مسلول بيده قائلًا له: أنا رئيس جند الرب الآن أتيت.. ثم أبلغ يشوع خطته لسقوط أريحا (يش 6: 1 – 5).

أنقذ الثلاث فتية القديسين من آتون النار المتقد وصيره كالندى البارد وتمشى الثلاثة فتية في وسط الآتون يسبحون الله بفرح مع ملاك الرب (دانيال 3: 25 – 28).