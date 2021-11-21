اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

فى التذكار الشهرى.. تعرف على رئيس الملائكة ميخائيل باحتفال الكنيسة الأرثوذكسية

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:44 م
فى التذكار الشهرى.. تعرف على رئيس الملائكة ميخائيل باحتفال الكنيسة الأرثوذكسية رئيس الملائكة ميخائيل
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، بالتذكار الشهري لرئيس الملائكة ميخائيل، وهو الأول في رؤساء الملائكة السبعة: ميخائيل وغبريال ورافائيل (وهؤلاء ذكروا في الكتاب المقدس) وسوريال وصداقيال وسراتيال وأنانيال (وهؤلاء أشار إليهم التقليد الكنسى في الكتب الطقسية). 
 
وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن رئيس الملائكة ميخائيل. 
 
1- -معنى اسمه: 
 
ميخائيل معناه (من مثل الله) وهذه العبارة قالها الملاك ميخائيل حينما حارب الشيطان الذى تكبر على العلى، وقال في قلبه "أصعد إلى السموات أرفع كرسى فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصى الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلى" (أش 14: 13 – 14). 
 
 
2- -الملاك ميخائيل وشعب الله في العهد القديم والعهد الجديد: 
 
هو المدافع عن جنس البشر: حارب التنين (الشيطان) وملائكته وطرحهم إلى الأرض (رؤيا 12: 7 -9) وحارب الشيطان من أجل جسد موسى النبى قائلًا له لينتهرك الرب (يهوذا 1: 9). 
 
ظهر ليشوع بن نون قائد شعب بنى إسرائيل في هيئة رجل مسلحًا وله هيئة مهيبة وسيفه مسلول بيده قائلًا له: أنا رئيس جند الرب الآن أتيت.. ثم أبلغ يشوع خطته لسقوط أريحا (يش 6: 1 – 5). 
 
أنقذ الثلاث فتية القديسين من آتون النار المتقد وصيره كالندى البارد وتمشى الثلاثة فتية في وسط الآتون يسبحون الله بفرح مع ملاك الرب (دانيال 3: 25 – 28).
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

رئيس الملائكه ميخائيل

التذكار الشهرى لميخائيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس فى باريس

الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:30 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تقيم قداسا بكنيسة العذراء مريم ورئيس الملائكة بنقادة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:59 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الميلاد 25 نوفمبر لمدة 43 يوما

السبت، 20 نوفمبر 2021 09:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ختام أعمال سيمنار المجمع المقدس بمشاركة 98 عضوًا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 06:11 م

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالذكرى الـ9 لتجليس البابا تواضروس.. بابا الإسكندرية عن فيلم للبابا شنودة: أؤيد الفكرة ولكن ليس الآن.. مدرسته وكاهن كنيسته أبرز ما تأثر بهم.. وعن انتمائه الكروى:بشجع مصر مش أهلى وزمالك

الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة