الكنيسة الأرثوذكسية تقيم قداسا بكنيسة العذراء مريم ورئيس الملائكة بنقادة

كتب ــ محمد الأحمدى

أقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القداس الإلهى بكنيسة القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل فى نقادة، حيث تحتفل اليوم بتذكار رئيس الملائكة الجبيل ميخائيل.

وكانت إيبارشية المحلة الكبرى، أقامت قداس تذكار الأربعين لأسقفها العام الأنبا كاراس، بكنيسة السيدة العذراء (مقر مطرانية المحلة الكبرى)،.

وصلى القداس الإلهي إلى جانب الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والنائب البابوي للإيبارشية، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا بولا مطران طنطا، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير الشهيدة دميانة بالبراري، بالإضافة إلى مجمع كهنة المحلة الكبرى، وكهنة ورهبان من أديرة السيدة العذراء المحرق، والقديس أنبا صموئيل المعترف، ورئيس الملائكة ميخائيل بجبل النقلون، وإيبارشيات المنوفية، وطنطا، وكفر الشيخ، وميت غمر، والبحيرة، والمنصورة، والفيوم، ووفد من أسقفية الشباب وممثل عن المجلس الإكليريكي بالإسكندرية.