فوز 12 مرشحاً في انتخابات غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات لدورة 2021-2025

كتب – إسلام سعيد

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات، عن فوز 12 مرشحا في انتخابات غرفة مواد البناء، منهم 4 مرشحين بالتزكية عن فئة المنشآت الصغيرة، و 8 مرشحين بالانتخابات عن فئتي المنشآت المتوسطة والكبيرة.

ويصل عدد الجمعية العمومية لغرفة صناعات مواد البناء لمن لهم حق التصويت والانتخاب عن فئة المنشآت الكبيرة نحو 36 عضوا بدون أصوات باطلة، وعدد من لهم حق التصويت في فئة المنشآت المتوسطة نحو 25 صوتا بدون أصوات باطلة.

و فاز 4 مرشحين عن فئة المنشآت الصغيرة بالتزكية، وهم أحمد عبد الحميد ، وعلى سنجر ، وسيد أباظة ، واسماعيل لقمه بعد انسحاب احمد خلف.

و فاز 4 مرشحين عن فئة المنشآت الكبيرة كل من حسام السلاب بحصوله على 33 صوتا، وإمام عفيفي بنحو 24 صوت، و محمد خطاب بعدد 23 صوت، وأحمد حافظ بنحو 27 صوت.

كما فاز 4 مرشحين عن فئة المنشآت المتوسطة كل من ياسر راشد بحصوله على عدد 25 صوت، ود. كمال الدسوقي بحصوله على عدد 24 صوت، وهشام أبو العز بعدد 20 صوت، وإبراهيم غالي بعدد 16 صوت