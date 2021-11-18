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فوز 12 مرشحا فى انتخابات غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات لدورة 2021-2025

الخميس، 18 نوفمبر 2021 08:52 م
فوز 12 مرشحا فى انتخابات غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات لدورة 2021-2025 اتحاد الصناعات -أرشيفية
كتب – إسلام سعيد

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات عن فوز 12 مرشحا بانتخابات غرفة دباغة الجلود للدورة الجديدة 2021-2025، حيث فاز 8 مرشحين بالتزكية عن فئة المنشآت الكبيرة والمتوسطة، بينما فاز 4 مرشحين عن فئة المنشآت الصغيرة.

 

وفاز كل من محمود سرج، وهشام جزر، وأحمد جزر، وأحمد الجباس بالتزكية عن فئة المنشآت الكبيرة، كما فاز 4 مرشحين عن فئة المنشآت المتوسطة وهم، حمدي محمود، ومصطفي حسين، وجمال سيد، وعبد الرحمن الجباس، وجرى عقد انتخابات عن فئة المنشآت الصغيرة، فى ظل ترشح 16 عضو، حيث فاز كل من أحمد فروح، وهشام المغربى، وسيد عبد الحميد، وأحمد حسن عبد الحافظ.


اتحاد الصناعات

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غرفة صناعة الجلود

غرفة الجلود

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