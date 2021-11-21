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الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:06 ص
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فرنسا تفرض حظر التجول فى جزر جوادلوب بسبب أعمال عنف تتخلل الاحتجاجات على قيود كورونا

الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:00 ص
فرنسا تفرض حظر التجول فى جزر جوادلوب بسبب أعمال عنف تتخلل الاحتجاجات على قيود كورونا الشرطة الفرنسية
كتب أحمد علوى

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فرنسا تفرض حظر التجول في جزر جوادلوب بسبب أعمال عنف تتخلل الاحتجاجات على قيود كورونا

فرضت السلطات الفرنسية حظر التجول في جوادلوب، في منطقة المحيط الهادئ، على خلفية موجة عنف تشهدها المنطقة تتخللها احتجاجات على قيود كورونا.

ولا تزال الاحتجاجات على الإجراءات الصحية الهادفة إلى مواجهة جائحة كورونا والتطعيم الإلزامي مستمرة في جوادلوب منذ نحو أسبوع، وتصاحبها حوادث إحراق وسرقات وأعمال سطو.

ومنع سكان جوادلوب حتى يوم 23 نوفمبر من الخروج من منازلهم اعتبارا من الساعة السادسة مساء حتى الخامسة صباحا، إضافة إلى قرار باريس إرسال 200 شرطي إلى المنطقة لتعزيز أجهزة الأمن المحلية.

 

 


فرنسا

السلطات الفرنسية

كورونا فى فرنسا

حزر جوادلوب

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