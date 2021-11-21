غلق وتشميع مستشفى خاص يعمل بدون ترخيص بأبو حماد الشرقية ونقل الحالات المرضية

الشرقية- إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية وخطة مديرية الصحة لضبط سوق الدواء والحفاظ على صحة وسلامة المرضى أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلي قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بأبو حماد بشن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة وضبط المخالف منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط مستشفى خاص تعمل بدون ترخيص وبها غرف عمليات غير مطابقة للإشتراطات الصحية، مما يمثل خطر داهم علي صحة المرضى بالإضافة إلى عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى، لافتاً إلى قيام مفتشى الحملة بإثبات جميع المخالفات المضبوطة، وتم غلق وتشميع المستشفى الخاص بالكامل، بعد إخلاء الحالات المرضية بها وتحويل 6 حالات بعد الولادة لمستشفى أبو حماد المركزي بالتنسيق مع فرع هيئة الإسعاف.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تحريز المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة أبو حماد.