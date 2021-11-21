"عائد من الموت".. رجل هندى يمضى ليلة فى المشرحة وهو على قيد الحياة

ذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم أن رجلا أعلنت وفاته بعد تعرضه لحادث مرورى فى الهند تبين أنه على قيد الحياة ويتنفس لكنه فى حالة حرجة، بعدما أمضى ليلة كاملة فى براد أحد المستشفيات، ونقل سريكيش كومار (45 عاما) إلى عيادة خاصة بعدما صدمته دراجة نارية فى مراد آباد الواقعة إلى الشرق من نيودلهى.

وأعلن أحد الأطباء لدى وصول كومار إلى العيادة أنه فارق الحياة، ثم نقل إلى مستشفى عام لتشريح جثته، وأفاد المدير الطبى للمستشفى راجندرا كومار فى تصريح لوكالة "فرانس برس" بأن "طبيب الطوارئ فحصه ووثق وفاته".

وصرح بأن الجثة أودعت غرفة باردة حتى وصلت الأسرة بعد 6 ساعات، وأضاف مدير المستشفى: "عندما حضر فريق من الشرطة وعائلته لبدء الإجراءات الإدارية لتشريح الجثة، تبين أنه لا يزال حيا"، مشيرا إلى أنه فى غيبوبة.

وعلق مدير المستشفى قائلا إن ما حصل "معجزة"، موضحا أن التحقيق لا يزال جاريا لفهم سبب التشخيص الخاطئ.