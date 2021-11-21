اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 38 قطعة سلاح متنوعة و4 قضايا مخدرات وتنفيذ 1269 حكما قضائيا فى سوهاج

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:28 ص
ضبط 38 قطعة سلاح متنوعة و4 قضايا مخدرات وتنفيذ 1269 حكما قضائيا فى سوهاج مديرية أمن سوهاج ــ صورة أرشيفية
سوهاج ــ محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن، استهدفت تجار الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وتم ضبط 38 قطعة سلاح متنوعة و4  قضايا اتجار بالمواد المخدرة وتم تنفيذ 1269 حكما قضائيا متنوعا.

جاءت الحملة فـي إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، حيث ترأس الحملة اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية.

ففي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط 2 بندقية آلية عيار 7.62 ×39 و6  بندقية خرطوش عيار 12 و3 فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و17  فرد روسى محلى الصنع  و10 قطع سلاح أبيض بإجمالى 38 قطعة سلاح، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات، تم ضبط  "19" لفافة  لمادة  الشابو المخدر يزنوا حوالى "20" جراما ومبلغ مالى وقدره "200" جنيه وهاتف محمول حيازة ومقيم  قسم اول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم ضبط  "16" لفافة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي "30" جراما ومبلغ مالى وقدره "200" جنيه وهاتف محمول حيازة عامل مقيم مركز جزيرة شندويل، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع وضبط قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي "5" جرامات حيازة عامل مقيم قسم طهطا، وبمواجهة المتهم  بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتم ضبط  "3" قطع لجوهر حشيش مخدر وزنت حوالي "12" جراما وسيجارة حشيش مشتعلة حيازة عامل قسم جرجا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته  للمضبوطات بقصد التعاطى.

واستكملت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام وتم تنفيذ " 1269 " حكما وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 95  مخالفة متنوعة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مديرية امن سوهاج

حملة امنية

اخبار الحوادث

حوادث سوهاج

سلاح

مخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة