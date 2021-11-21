ضبط 38 قطعة سلاح متنوعة و4 قضايا مخدرات وتنفيذ 1269 حكما قضائيا فى سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن، استهدفت تجار الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وتم ضبط 38 قطعة سلاح متنوعة و4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة وتم تنفيذ 1269 حكما قضائيا متنوعا.

جاءت الحملة فـي إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، حيث ترأس الحملة اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية.

ففي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط 2 بندقية آلية عيار 7.62 ×39 و6 بندقية خرطوش عيار 12 و3 فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و17 فرد روسى محلى الصنع و10 قطع سلاح أبيض بإجمالى 38 قطعة سلاح، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات، تم ضبط "19" لفافة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالى "20" جراما ومبلغ مالى وقدره "200" جنيه وهاتف محمول حيازة ومقيم قسم اول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم ضبط "16" لفافة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي "30" جراما ومبلغ مالى وقدره "200" جنيه وهاتف محمول حيازة عامل مقيم مركز جزيرة شندويل، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع وضبط قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي "5" جرامات حيازة عامل مقيم قسم طهطا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتم ضبط "3" قطع لجوهر حشيش مخدر وزنت حوالي "12" جراما وسيجارة حشيش مشتعلة حيازة عامل قسم جرجا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

واستكملت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام وتم تنفيذ " 1269 " حكما وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 95 مخالفة متنوعة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.