الداخلية تضبط أطنان أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين.. (إنفوجراف)

كتب محمود عبد الراضى

يبرز "إنفوجراف" مواصلة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1210) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (13,1 طن "أسماك مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها "حروق تجميد" وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (4,65 طن "مفروم لحوم – مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (3,4 طن "أسماك مدخنة – مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (15 طن مخللات") معبأة داخل عبوات وبراميل بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة الدقهلية وبحوزته (61 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين .. قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها لحسابه الشخصى وتحقيق أرباح غير مشروعة).