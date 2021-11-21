ضبط 2000 لتر سولار وبنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع المدعمة والسلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملات بمركزى الدلنجات والنوباريةعن ضبط 52 شيكارة دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو محظور تداولها وضبط 2000 لتر سولار و بنزين مدعم داخل عهدة وقود باطنية بدون ترخيص تم تجميعها لإعادة بيعها بغرض التربح والكسب غير المشروع.

كما تم ضبط 80 عبوة بويات منتهية الصلاحية و245 شيكاره سماد زراعى مدعم محظور تداوله بالأسواق وأسمدة زراعية مجهولة المصدر وكذلك ضبط 20 طن مخلل منتهى الصلاحية داخل مصنع كمنتج نهائى قبل طرحه بالأسواق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أشرف على الحملات التموينية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.