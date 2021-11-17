اليوم السابع
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ضبط مصنع إسمنت بدون ترخيص بالفيوم والتحفظ على 37 طنًا

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 11:57 م
ضبط مصنع إسمنت بدون ترخيص بالفيوم والتحفظ على 37 طنًا مصنع - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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تمكنت حملة من مديرية التموين بمحافظة الفيوم من ضبط مصنع أسمنت، ومعجون دهانات بدون ترخيص، بناحية سوق السبت سنورس، وتدوين عنوان بناحية المنطقة الصناعية كوم أوشيم علي خلاف الحقيقة، ويقوم باستخدام علامات تجارية مملوكة لإحدى الشركات الإماراتية، وسرقة واستغلال العلامة التجارية لإحدى شركات الدهان الشهيرة.
 
وضبطت الحملة 37 طنا من الإسمنت الأبيض وشكائر معجون حوائط، كما تم ضبط مستلزمات الإنتاج والخامات وماكينة التغليف وختامة التاريخ وتم ضبط الكميات الموجودة من الإسمنت ومعجون الحوائط وخامات الإنتاج والشكائر الفارغة المعدة للاستخدام وماكينة التعليق، وتحرير محضرًا بالواقعة للعرض على النيابة.
 
 

مديرية التموين بالفيوم

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محافظة الفيوم

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