ضبط كميات من المخلل منتهية الصلاحية قبل بيعها بأسواق الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ توزيع الدعم وضبط كل ما هو يضر بصحة المواطنين.

وفى هذا الصدد، تمكنت حملة رقابية من ديوان عام مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، من ضبط سيارة رقم / 4851 نقل قنا، محملة بعبوات مخللات بناحية الزينية قبلى - مركز طيبة، وقامت الحملة باستيقاف السيارة وبالتفتيش على السلع الموجودة على ظهر السيارة فى وجود مندوب التوزيع وتم ضبط ما يلي:- (إجمالى عدد 44 جردل بلاستيك بداخله مخللات مشكلة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى، زنة الجردل 12 كيلو جرام بإجمالى وزن 528 كيلو جرام قبل بيعها بالأسواق) وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر القضائي اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

ومن جانبها، باشرت الحملة أعمالها بالمرور على المخابز البلدية، وتحرر عدد 2 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر نقص وزن بمتوسط 12 جرام فى الرغيف الواحد، ومحضر عدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة أدوات العجين.

ونجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عقب المرور علي محلات وثلاجات بيع اللحوم المجمدة برفقة الطب البيطري، فى ضبط حوالي 100 كجم لحوم مجمدة وخضار منتهية الصلاحية داخل أحد الثلاجات الغير مرخصة بناحية قرية وابورات المطاعنة، وجاءت بيانها كالآتي:- (15 كجم سجق – 25 كجم لحمة مفرومة – 5 كجم كبده – 50 كيس أجنحة متبلة زنة الكيس 800جم – 50 كيس خضار مشكل زنة الكيس 250جم)، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر القضائي اللازم لها لحين صدور قرار النيابة العامة.