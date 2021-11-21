الأقصر – أحمد مرعى

شكل الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، مجموعات عمل متحركة طعمت قائدي مركبات الحنطور، وكذلك أهالي محافظة الأقصر بمنازلهم ومن المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة وصول محافظة الأقصر إلى نسبة عالية من تطعيم المواطنين، ويأتي ذلك في اطار اكتمال المنظومة السياحية من كافة جوانبها.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة تطعيم جميع المواطنين بمحافظة الأقصر وخاصة الفئات المتعاملة مع السائحين حتى تكتمل المنظومة السياحية من سحر الطبيعة الخلابة وعظمة الأجداد، وتصبح الأقصر أيقونة السياحة.

وفي سياق متصل، قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، بتوفير التطعيم الفوري للمواطنين ضد فيروس كورونا المستجد ، وتم توفير لقاح فيروس كورونا داخل 49 وحدة ومركز طب أسرة، و5 مستشفيات تابعين للهيئة بالأقصر، وذلك بالإضافة إلى مجموعات من الفرق المنتقلة التي تجوب جميع أنحاء محافظة الأقصر.

وأهاب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بكافة المواطنين سرعة الحصول على اللقاح، حرصا على سلامتهم وحمايتهم من تداعيات فيروس كورونا، مشيراً إلى أن المحافظة توفر كميات كبيرة من اللقاح حتى يتسنى لجميع المواطنين الحصول عليه، ومؤكدا على ثقته في وعي المواطن الأقصري في أن يكون ساعدا داعما لجهود الدولة في ذلك.



تقديم لقاح كورونا للعاملين بالحنطور



صحة الأقصر تشكل مجموعات لتطعيم قائدي مركبات الحنطور بلقاح كورونا