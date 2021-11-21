شركة المياه تدفع بـ13 معدة لسحب مياه الأمطار من شوارع مدن شمال سيناء

شمال سيناء- محمد حسين

دفعت شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء بـ13 معدة لسحب مياه الأمطار من شوارع مدن شمال سيناء .

وأعلنت الشركة فى بيان صحفى، انه في إطار قيام الشركة بدورها في مواجهة الأزمات والطوارئ ، تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء و تفعيل خطة الأزمات والطوارئ، للسيطرة التامة علي المدينة من خلال 13 معدة أنواع مختلفة مجهزة باحدث التقنيات و الأطقم الفنية.

و قامت عناصر الشركة المدربة الليل بالنهار للحفاظ علي السيولة المرورية بالمدينة، و التعامل مع الأمطار بصفة لحظية، والاستجابة لكافة البلاغات الواردة للخط الساخن و المتعلقة بتجمعات مياه الأمطار علي الفور.

وسبق وأكد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، انه تم الدفع ب 40 سيارة ومعده لشفط المياه المتراكمة في شوارع مدن المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل فرق الازمات والطوارئ طبقاً لتوزيع المناطق الساخنة بجنوب سيناء.

وأوضح أن الشركة رفعت حالة الاستعداد للدرجة القصوى بقطاع جنوب سيناء، في إطار الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيء، كما شهدت مدينة ابو زنيمة تجمعات سيل قبل مدخل المدينة و جاري المتابعة حالياً من الشركة.

وأشار "عرفه" أن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى اقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما شدد علي اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة و الصحة المهنية خلال العمل، ووجه بإجراء عمليات رفع تجمعات مياه الأمطار اول بأول لضمان السيولة المرورية بمختلف مدن المحافظة، وإنعقاد لجنة الازمات و الطوارئ بالشركة علي مدار الساعة.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 او التواصل مع مسئولي الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.



تواصل العمل