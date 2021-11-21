سول: سنواصل المحادثات الدبلوماسية مع طوكيو فى ظل تجدد التوتر حول جزر دوكدو

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أكد النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونج جون، اليوم الأحد، أن بلاده واليابان ستواصلان المحادثات الدبلوماسية، في ظل تجدد التوتر بين البلدين حول جزر دوكدو الشرقية.



وقال تشوي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إنه "لا يوجد انقطاع في الحوار أو المشاورات بين السلطات الدبلوماسية (في البلدين) وستتواصل المحادثات".



وأضاف أنه سوف تجرى مشاورات حول القضايا التي تحتاج للمناقشة.



واندلعت في وقت سابق التوترات المتعلقة بجزيرة دوكدو من جديد عندما قاطع نائب وزير الخارجية الياباني تيكيو موري مؤتمرا صحفيا ثلاثيا بمشاركة نظيريه الأمريكي ويندي شيرمان، والكوري جونج جون؛ احتجاجا على زيارة قائد شرطة كوري رفيع المستوى لجزر دوكدو.